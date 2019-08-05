Очевидцы сняли на видео водяные смерчи в Сочи

Бушующие в районе Сочи водяные смерчи попали на видео очевидцев. Кадры с воронкой в несколько десятков метров появились во «ВКонтакте».

Уточняется, что смерчи были сняты в микрорайоне Вардане 4 августа. На опубликованном видео водный столб подходит совсем близко к берегу и почти накрывает находящиеся рядом дома.

«Была в Сочи после смерча, год девяностый вроде, разрушений много, деревья с корнем... страшно», — написала в комментариях Олеся Олина.

16 июля большой смерч образовался над поверхностью Черного моря и также попал на видео. Природное явление заметили в микрорайоне Хоста. На кадрах видно, как столб из воды и воздуха стоит под нависшим над морем облаком, а спустя некоторое время растворяется.

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