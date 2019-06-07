Туристы сняли на видео двойной смерч над морем

Туристы увидели двойной смерч на пляже в провинции Краби, Таиланд, прямо перед закатом. Снятым на видео природным явлением поделилась Daily Mail.

На кадрах видно, как два тонких столба смерча уходят вниз из нависших над берегом облаков. При этом нижняя часть смерчей не касалась поверхности земли или воды.

На пляже собрались сотни туристов и местных жителей, желавших увидеть природное явление.

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«Я стоял и смотрел несколько минут, а затем облака как будто исчезли. Небо было серым, и это было довольно страшно», — приводит слова очевидца Тханонгсака Йонгпрадерма издание.

В январе 2019 года смерч перевернул автобус с пассажирами, которых везли из здания аэропорта на посадку в турецком городе Анталья. Ураган опрокинул еще один автобус, минивэн и два трапа. Инцидент попал на видео.

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