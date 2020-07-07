На любимом курорте россиян появилась угроза засухи

Отсутствие осадков в начале лета принесло угрозу засухи на юге Краснодарского края, который считается любимым курортом россиян. Об этом во вторник, 7 июля, сообщается на сайте администрации города Геленджик.

Как говорится в сообщении, этот год стал одним из самых засушливых в истории края — продолжительных дождей не было около полугода, при этом летом температура воздуха продолжает расти, достигая рекордных 40 градусов.

Материалы по теме «Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?

Ситуация привела к тому, что в крае начали высыхать водоемы, в том числе его главная водная артерия — река Кубань. В Анапе полностью пересохло любимое туристами кипарисовое озеро Сукко — для того чтобы деревья не погибли, их приходится поливать пожарной машиной.

Из-за острой нехватки воды, возникшей в крае, города Ейск и Новороссийск, а также станицы Отрадная, Саратовская, Староминская, Раевская, Натухаевская и поселок Черноморский перешли на подачу воды по графику.

«У нас [в Геленджике ] из-за жары, которая (...) будет только усиливаться, остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора. До критической отметки упал уровень воды в Церковном озере, обмелевшие берега покрылись растительностью», — отмечается на сайте администрации города.

Власти курорта попросили местных жителей и туристов учитывать дефицит воды и во время летнего сезона расходовать ее бережно.

Ранее синоптики сообщили об угрозе образования смерчей на Черноморском побережье. По их словам, риски образования воронок велики рядом с крупными ущельями у поселков Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!