Майнеры затопили многоквартирный дом в российском городе

В одном из многоквартирных домов Красноярска произошел потоп из-за майнинговой фермы, сообщает «7 канал».

Арендаторы жилого помещения в доме, предположительно, установили оборудование для добычи криптовалюты. Окна майнеры держали открытыми, чтобы охлаждать нагревающийся от постоянной работы компьютеров воздух. Старые батареи не выдержали перепадов температуры и лопнули.

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В результате затопленными оказались около десятка квартир. Сумма нанесенного соседям ущерба пока не установлена, но только один из них оценивает стоимость испорченного имущества в 450 тысяч рублей.

«В данном случае ЧП произошло по вине собственника помещения, прорыв произошел на батарее, поэтому жителям необходимо составить акт о затоплении и зафиксировать ущерб, потому что в рамках законодательства взыскивать ущерб они будут с виновника ЧП», — пояснили телеканалу в компании, управляющей домом.

В феврале 2018-го в другом российском городе — Артеме Приморского края — мужчина сжег семь квартир из-за фермы для майнинга. Он установил оборудование на чердаке, и после многочасовой работы фермы произошло короткое замыкание, которое привело к пожару. Сумма ущерба составила 53 миллиона рублей.

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