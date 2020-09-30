Жилой дом в России затопило кипятком

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В Перми в жилом доме начали включать отопление, но из-за протечки теплоносителя с потолка полился кипяток. В результате помещения затопило горячей водой. Об этом сообщает «В-курсе.ру».

В сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой видно, что с потолка льется вода, а на полу образовались лужи. В некоторых квартирах обрушилась часть перекрытия. Россияне говорят, что кипяток попал на технику, мебель и другие вещи, которыми стало невозможно пользоваться. В результате никто из собственников не пострадал, а подачу отопления в квартиры отключили.

Оказалось, что инцидент произошел в доме на улице Циолковского, который признали аварийным в 2013 году, но его жителей так и не расселили. В местной администрации пообещали устранить протечку и включить отопление повторно. Пострадавшим собственникам также предоставят временное жилье из маневренного фонда.

В сентябре 2020 года в аварийном доме города Орска Оренбургской области рухнул потолок. Части перекрытия упали на кухне в одной из квартир. Инцидент произошел ночью в квартире, где спала женщина. Жительница не пострадала. Оказалось, что более четырех лет назад дом признали аварийным, но жители так и не получили новое жилье.

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