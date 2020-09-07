В России увеличатся штрафы для коммунальщиков

В России разработали законопроект, в рамках которого планируется увеличить размер штрафов для коммунальщиков. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Наталью Костенко.

Поправка касается статьи 7.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ и предполагает, что в первый раз в случае нарушений организациям придется выплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Если ситуация повторится снова, то штраф может достигнуть 30 тысяч рублей. До этого максимальная сумма, на которую могли оштрафовать должностное лицо, составляла тысячу рублей. Минстрой также попросил отменить штрафы для юридических лиц, так как наказание для них уже определено в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.

Законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму в конце сентября 2020 года. Наталья Костенко и депутат от республики Бурятия Николай Будуев заявили, что новая поправка улучшит ситуацию с предоставлением услуг ЖКХ в стране. «Этот законопроект очень важен для населения. Зимой ко мне часто поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление. Такая ситуация была в Краснодарском крае и Бурятии, именно поэтому соавтором законопроекта выступает и депутат Будуев», — отметила Костенко.

Ранее, в апреле, в России решили отменить штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт. Предполагалось, что отмена будет действовать до конца года, и в этот период россиянам не будут отключать газ, воду, отопление, электроэнергию и продолжат вывозить мусор.

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