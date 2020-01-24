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В Москве решили не наказывать за отказ сортировать мусор

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В Москве не планируют вводить штрафы за отказ граждан сортировать мусор. Об этом в эфире «Авторадио» заявил руководитель департамента ЖКХ столицы Александр Соловьев, передает РИА Новости.

По его словам, власти города не рассматривают вариант негативного стимулирования жителей, не участвующих в общегородской программе по раздельному сбору мусора.

Соловьев подчеркнул, что цель программы — широкое экономическое просвещение и минимизация накопления отходов. Также в столице хотят максимально увеличить вторичный оборот.

В случае некорректной работы коммунальщиков москвичи могут пожаловаться на горячую линию. «Если где-то выкатили и не закатили обратно контейнеры, синий и серый перепутали местами на закрытой площадке, [прошу] обращаться с такими случаями, чтобы мы максимально быстро реагировали», — подытожил он.

В августе анонсировали создание единого колл-центр на базе «Экотехпрома», операторы которого будут помогать россиянам в вопросах раздельного сбора отходов в городе. В частности, там планировали рассказывать, чем отличаются синие и серые контейнеры — так, в первые будут собирать мусор, пригодный для дальнейшей переработке, а во второй — не пригодный.

С 1 января 2020 года в Москве начался первый этап перехода к раздельному сбору мусора. Все дворы и объекты социальной сферы обещали оснастить специальными контейнерами. Вывозом мусора должны заниматься мусоровозы с соответствующим цветом и специальной пиктограммой.

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