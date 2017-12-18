Власти Подмосковья поддержали создание общей с Москвой схемы обращения с мусором

Подмосковье поддерживает создание совместной с Москвой межрегиональной схемы обращения с отходами, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 18 декабря.

Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) считает необходимым создать интегрированную межрегиональную схему обращения с мусором.

«Эта инициатива всячески будет поддерживаться Московской областью. Мы имеем огромную проблему, потому что на сегодняшний день, по федеральному закону, территориальная схема Москвы формируется до МКАД без направления потоков, куда идут отходы. Мы не можем прогнозировать, куда пойдут отходы, не можем прогнозировать, какие мощности нам строить, не можем прогнозировать срок окупаемости, не можем прогнозировать тариф», — сказал Коган в ходе «Форума действий» ОНФ.

Он подчеркнул, что необходимо совместными усилиями решать проблему мусорных свалок на территории области. «»У нас сформировано 43 полигона за все это время. Колоссальный ущерб, сотни миллионов тонн отходов скопились на территории Московской области. Необходимо провести рекультивацию и не открывать больше полигонов, применять современные технологии», — заключил министр.

Ранее в понедельник Александр Коган предложил создать общественную комиссию для контроля строительства и работы мусоросжигающих заводов в регионе.

Предприятия по утилизации отходов планируется построить к 2023 году в Воскресенском, Ногинском, Солнечногорском районах и Наро-Фоминском городском округе.

21 ноября губернатор Андрей Воробьев посетил мусоросжигательный завод в Токио. Глава региона остался доволен увиденным и заявил, что в Подмосковье будут строить заводы по этой же технологии. Ее особенность заключается в том, что отходы сжигаются при очень высокой температуре, и образуемый в процессе шлак полностью безопасен. Это означает, что рядом можно жить и заниматься сельским хозяйством.

