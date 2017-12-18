Общественников решили привлечь к контролю работы мусоросжигающих заводов

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган призвал создать общественную комиссию для контроля строительства и работы мусоросжигающих заводов в регионе. Соответствующее предложение он озвучил в ходе «Форума действий» Общероссийского народного фронта, который окрыляться в понедельник, 18 декабря, в «Крокус ЭКСПО», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эта комиссия должна будет вместе с общественниками четко смотреть воздействие на окружающую среду, технологию, саму стройку [мусоросжигающих заводов]», — сказал Коган.

Он отметил, что граждане переживают, что мусоросжигающие заводы будут строить без фильтров, а благодаря работе комиссии это будет невозможно.

11 декабря заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков заявил, что на новых заводах по термической обработке отходов будут проводить экскурсии для всех желающих.

Мусороперерабатывающие предприятия планируется построить к 2023 году в Воскресенском, Ногинском, Солнечногорском районах и Наро-Фоминском городском округе.

21 ноября губернатор Андрей Воробьев посетил мусоросжигательный завод в Токио. Глава региона остался доволен увиденным и заявил, что в Подмосковье будут строить заводы по этой же технологии. Ее особенность заключается в том, что отходы сжигаются при очень высокой температуре, и образуемый в процессе шлак полностью безопасен. Это означает, что рядом можно жить и заниматься сельским хозяйством.