Новые заводы по утилизации мусора в Подмосковье откроют для туристов

Регулярные экскурсии для жителей Подмосковья будут проводить на новых заводах по термической обработке отходов, заявил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 11 декабря.

Мусороперерабатывающие предприятия планируется построить к 2023 году в Воскресенском, Ногинском, Солнечногорском районах и Наро-Фоминском городском округе, уточнил зампред. «Мы понимаем, что у людей существуют опасения, потому что мы всегда боимся чего-то нового. Но здесь нужно иметь ввиду, что партнером "Ростеха" в этом проекте является швейцарская компания Hitachi Zosen Inova, которая по современной технологии построила более 500 подобных заводов, — отметил Чупраков.

Он добавил, что региональные власти заинтересованы в том, чтобы местные жители ознакомились с новыми технологиями.

21 ноября губернатор Андрей Воробьев посетил мусоросжигательный завод в Токио. Глава региона остался доволен увиденным и заявил, что в Подмосковье будут строить заводы по этой же технологии. Ее особенность заключается в том, что отходы сжигаются при очень высокой температуре, и образуемый в процессе шлак полностью безопасен. Это означает, что рядом можно жить и заниматься сельским хозяйством.

В 2017 году, объявленном Годом экологии, в Подмосковье началась масштабная реформа системы обращения с мусором. Власти планируют вдвое сократить объем твердых бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, за счет переработки вторсырья. К 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 11 современных высокотехнологичных комплексов по утилизации отходов.