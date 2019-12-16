Названы регионы для вывоза московского мусора

Владимирская, Калужская и Московская области названы регионами, которые до 2029 года примут 58 миллионов тонн московского мусора. Это следует из проекта новой территориальной схемы обращения с отходами в городе, которая опубликована на сайте мэрии столицы. Первым на документ обратил внимание Telegram-канал Trash Economy.

По данным авторов документа, в 2019 году в Москве образовалось 8,1 миллиона тонн мусора в год, однако к 2029 году показатель увеличится до 8,5 миллиона. В общей сложности до конца 2029 года прогнозируется образование в Москве 83 миллионов тонн мусора.

Согласно разработанной схеме, вывоз мусора из Москвы будет осуществляться на 11 комплексов переработки в Подмосковье — пока из них построены только четыре. С 2022 года отходы будут направлять на четыре подмосковных мусоросжигательных завода, которые также пока только планируется возвести. За 10 лет Московская область примет около 34 миллионов тонн мусора.

В Калужской области мусор в основном будет свозиться в экотехнопарк около деревни Михали, где есть сортировочный комплекс мощностью миллион тонн в год. Как ожидается, регион примет 15 миллионов тонн мусора до 2029 года. Также в документе говорится о вывозе отходов на «объекты во Владимирской области». В этом регионе планируется захоронение 666 тысяч тонн мусора уже в 2020 году, и почти миллиона тонн — с 2021 года. В целом до 2029 года Владимирская область должна принять около 10 миллионов тонн отходов из столицы.

В территориальной схеме не говорится о проекте «Шиес» в Архангельской области, который в 2018 году вызвал многотысячные акции протеста против строительства объекта. Однако, по данным источника РБК, знакомого с подготовкой документа, отсутствие упоминаний «Шиеса» вовсе не означает, что власти отказались от идеи как таковой.

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