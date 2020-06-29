Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».

В ряде регионов подорожают не все услуги ЖКХ, кроме того, до 2021 года россияне защищены от штрафов и отключений услуг за задолженности по коммуналке — такое решение власти страны приняли в апреле, чтобы уменьшить негативное влияние последствий пандемии COVID-19 на финансовое состояние граждан.

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Как отмечает «360», в Москве вопреки пандемии с 1 июля повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию. Максимальное увеличение — почти на 5 процентов — предусмотрено для платы за электричество. На 4,5 процента вырастет стоимость холодной воды, по остальным позициям увеличение составит от 3 до 4 процентов. Тарифы на содержание жилья, домофон, телеантенну и радиоточку, плата за капитальный ремонт останутся прежними.

Ранее в июне были названы способы сэкономить на услугах ЖКХ. Эксперт посоветовал россиянам установить счетчики на воду, перейти на энергосберегающие лампы, установить пластиковые окна и почаще мыть их. Кроме того, он порекомендовал не накапливать задолженностей и своевременно платить по счетам, чтобы избежать пеней и штрафов.

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