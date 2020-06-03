Расходы россиян на ЖКХ снизились

Расходы россиян на услуги ЖКХ за апрель 2020 года снизились в годовом выражении на 14 процентов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков банка «ФК Открытие», на которые ссылается РИА Новости.

Значительнее всего жители страны сократили затраты на горячую воду — ее потребление упало на 34 процента. На 14 процентов снизился средний чек за квартплату. При этом на 10 процентов выросли расходы на газ, на один процент увеличились траты на электроэнергию.

По мнению экспертов, такое понижение связано с экономией россиян. Кроме того, многие установили счетчики, которые более точно фиксируют все расходы. А вот рост трат на газ и электричество объясняется подорожанием тарифов.

На время периода самоизоляции из-за коронавируса в отношении оплаты счетов ЖКХ были введены некоторые послабления. Так, штрафы за просрочку не начислялись тем, кто испытывал сложности с дистанционной оплатой квитанций.

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