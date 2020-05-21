Россияне задолжали триллион рублей за услуги ЖКХ

По состоянию на март 2020 года объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России составил 1,03 триллиона рублей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Минстроя РФ.

Эта сумма включает в себя долги управляющих компаний (УК), физических лиц, товариществ собственников жилья (ТСЖ), бюджетных организаций и прочих потребителей. Россияне, УК и ТСЖ задолжали за услуги более 800 миллиардов.

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В Минстрое отмечают, что объем коммунальной задолженности существенно не снижается, и поэтому отрасль ЖКХ из года в год сталкивается с проблемой недофинансирования. Опрошенные РБК эксперты опасаются, что по итогам первого полугодия 2020-го объем долгов населения за ЖКУ может значительно увеличиться.

Ранее в мае стало известно, что российский актер Павел Прилучный задолжал около 80 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги. В суд на неплательщика подал Фонд капитального строительства Москвы, иск удовлетворили в полном объеме.

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