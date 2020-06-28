Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ

Сократить траты на оплату жилищно-коммунальных услуг можно в полтора-два раза. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Он перечислил несколько способов, которые позволят оптимизировать расходы.

Материалы по теме Не все включено Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?

В частности, эксперт посоветовал установить счетчики на воду. Он пояснил, что в доме без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих, а после установки приборов учета получится сократить платеж минимум в два раза.

Также стоит перейти на энергосберегающие лампы, а также установить пластиковые окна. Вдобавок, если мыть окна чаще, это позволит меньше включать свет, указал он.

Кроме того, Минко посоветовал не накапливать задолженностей и своевременно платить по счетам, чтобы избежать пеней и штрафов. Также он предостерег от незаконных методов экономии, таких как самовольное подключение к сетям. Эксперт пояснил, что это чревато как авариями и чрезвычайными происшествиями, так и штрафами по статье «Хищение ресурсов».

С 1 июля в России жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожают на четыре процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



