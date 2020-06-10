В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Традиционное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, запланированное в России на 1 июля, может не состояться. О последствиях отказа от индексации рассказал глава Минстроя Владимир Якушев в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения», передает «Интерфакс».

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«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — отметил чиновник. По его словам, отрасли ЖКХ грозит серьезное недофинансирование, если задумка будет реализована.

Предельные индексы повышения коммунальных тарифов по регионам России на 2020 год были утверждены осенью 2019-го. Согласно документу, стоимость услуг ЖКХ в столице может вырасти максимум на 5 процентов, в Московской области — на 4,1 процента. Средний предусмотренный рост тарифов по всем регионам — 4 процента.

Ранее сообщалось, что по состоянию на март 2020 года объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России составил 1,03 триллиона рублей.

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