В России захотели ввести новые льготы на оплату услуг ЖКХ

В Минстрое захотели уменьшить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в бюджете российской семьи. Данный показатель предложили снизить до 15 процентов на территории всей страны. В настоящее время в большинстве регионов этот порог равняется 22 процентам, пишет газета «Известия».

Новая льгота поможет получать субсидии на оплату ЖКУ как минимум еще одному миллиону семей (в 2019 году субсидиями пользовались около трех миллионов семей). По задумке властей, отныне региональные стандарты не должны превышать новый федеральный в 15 процентов. Это положительно отразится и на качестве услуг, и на финансовой стабильности ресурсоснабжающих организаций. Инициатива уже направлена в правительство.

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Как сообщили в ведомстве, в 58 субъектах России максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22 процента, в 24 субъектах — 15-21 процент, а в трех субъектах — менее 15 процентов. Сюда относятся, например, Москва и Санкт-Петербург.

Коммунальные расходы, которые превышают порог, оплачиваются за счет средств региональных бюджетов. Однако их необходимо финансово поддержать, поскольку в основном на данный момент все деньги уходят на борьбу с коронавирусом, считают опрошенные изданием эксперты. Также необходимо упростить процесс получения субсидий, чтобы люди не бегали по инстанциям с кипой бумаг.

Ранее россиян предупредили о грядущих долгах за ЖКУ — в текущем году задолженность граждан за электроэнергию и теплоснабжение может превысить один триллион рублей. По итогам 2020-го собираемость платежей в целом может упасть до 50 процентов.

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