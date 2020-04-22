Поверку счетчиков в квартирах россиян отложили до 2021 года

Россияне могут без поверки пользоваться всеми бытовыми приборами учета, установленными в их квартирах и домах, вплоть до 1 января 2021 года. Это касается в том числе счетчиков с истекшим сроком поверки, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Поставщики ресурсов и управляющие компании обязаны принимать показания всех приборов для оценки стоимости потребленных коммунальных услуг. Неустойки, штрафы и пени за использование непроверенных счетчиков не взыскиваются.

Материалы по теме «Тарифы могут быть выше в четыре раза» Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот

Поверку отложили, чтобы минимизировать риски заражения населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета, — отмечается в сообщении. — Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности».

Днем ранее стало известно, что в России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, направив соответствующее письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru