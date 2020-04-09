Россиян задумали освободить от платы за капитальный ремонт

Россияне должны быть временно освобождены от необходимости платить за капительный ремонт жилья. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления Алексей Диденко в ходе онлайн-встречи членов фракции ЛДПР с правительством страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Депутат отметил, что наряду со штрафами и пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг стоит отменить и плату за капремонт. По его задумке, в сложившихся непростых условиях нужно поддержать и организации сферы ЖКХ, которые могут пострадать из‑за недополучения денег. Котельные и электростанции не должны прекращать работу, подчеркнул Диденко.

Жителей Московского региона освободили от платы за капремонт в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Выходить на новые площадки столичные ремонтники пока не будут. Власти сочли, что проведение работ в настоящее время особенно мешает гражданам, вынужденным круглосуточно быть дома из-за карантина. Кроме того, при действующем режиме самоизоляции необходимо минимизировать число посторонних людей в многоквартирных домах.

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