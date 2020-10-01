Россиянин решил продать дом и остался без денег

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) местный житель остался без сбережений после того, как выставил на продажу свой дом. Мужчина нарвался на мошенницу, которая украла деньги с его карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.

Россиянин опубликовал объявление о продаже дома в Интернете. Вскоре на него нашлась «покупательница». Женщина заявила, что готова перевести предоплату через банкомат. Она попросила собственника выполнить несколько операций на устройстве, после которых с его счета исчезли деньги. Мужчина лишился более 119 тысяч рублей.

Бывший продавец пытался связаться с мошенницей, но она перестала отвечать на звонки. Он обратился в полицию и написал заявление. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и пообещали провести расследование.

В августе 2020 года жительница города Костомукша (республика Карелия) перевела мошеннику деньги, вырученные от продажи квартиры. Сумма составила 1,5 миллиона рублей. Оказалось, что женщине позвонил аферист, который представился сотрудником банка. Он заявил, что с ее счета хотят похитить деньги, и попросил перевести их на другие счета. После проведенных операций сбережения пропали.

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