Россиянка продала квартиру и перевела все вырученные деньги аферисту

Жительница города Костомукша (республика Карелия) перевела неизвестному 1,5 миллиона рублей, вырученные от продажи квартиры. Россиянка стала жертвой телефонного афериста, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Женщина сама обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, она недавно продала квартиру в другом регионе страны и вырученные средства хранила на банковском счете. Спустя некоторое время после получения денег ей позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что неизвестные пытаются завладеть ее сбережениями.

Звонивший убедил россиянку снять все деньги, хранившиеся на счетах. Затем он попросил пострадавшую перевести их через банкомат на разные абонентские номера. Когда средства были переведены, мошенник прервал разговор и в дальнейшем на звонки не отвечал. Женщина поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Ранее, в июне, сообщалось, что в России активизировались мошенники, противозаконно использующие бренды известных агентств недвижимости. Только в Москве за два месяца действия режима самоизоляции число заявлений от граждан, обманутых аферистами, увеличилось в пять раз по сравнению с показателем за весь предыдущий год.

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