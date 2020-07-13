В Испании задержали банду квартирных аферистов из Украины и России

В испанском автономном сообществе Каталония задержали группу, занимавшуюся нелегальной пересдачей арендованного жилья туристам. В преступное сообщество входили испанцы, украинцы и как минимум один россиянин, сообщает Noticia.ru.
По словам представительницы полиции Каталонии, члены группы арендовали у частных лиц квартиры и дома, а впоследствии пересдавали их с помощью различных интернет-платформ. При этом разрешений на субаренду жилья у аферистов не было, то есть деятельность велась незаконно. «Более того, они переставали платить арендную плату владельцам», — отметила женщина.
В полиции заявили, что речь идет о «большом количестве квартир». Операция по задержанию мошенников проводилась в Барселоне, Оспиталет-де-Льобрегат и Виласар-де-Мар.
Ранее, в мае, сообщалось, что падение цен на жилье в Испании в ближайшем будущем маловероятно — несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса на местный рынок недвижимости. При этом в сложившихся условиях покупатели получили возможность больше времени тратить на выбор объектов. Многие ждут скидок, не торопясь заключать сделки.