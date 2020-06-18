В России упростят регистрацию прав на недвижимость

Росреестр и Федеральная нотариальная палата (ФНП) разработали меры по совершенствованию информационного взаимодействия двух ведомств. Ожидается, что развитие сотрудничества позволит оптимизировать процесс регистрации прав на недвижимость. Об этом говорится в сообщении на сайте Росреестра.

Меры призваны упростить электронное взаимодействие регистратора и нотариата, поясняется в сообщении. Это в свою очередь позволит обеспечить безопасность сделок с недвижимостью, проводимых с использованием современных технологий. Кроме того, Росреестр и нотариальная палата в ближайшее время разработают и представят в правительство России предложения об оптимизации возврата государственной пошлины за оформление недвижимости.

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«В будущем нотариально удостоверенные сделки должны регистрироваться в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) практически в режиме реального времени. Будем совместно разрабатывать новые инструменты в интересах наших заявителей», — подчеркивают в Росреестре.

Ранее в июне сообщалось, что в России активизировались мошенники, противозаконно использующие бренды известных агентств недвижимости. Только в Москве за два месяца действия режима самоизоляции число заявлений от граждан, обманутых аферистами, увеличилось в пять раз по сравнению с показателем за весь предыдущий год.

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