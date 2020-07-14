Главу российского агентства недвижимости уличили в хищении квартир

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи местных жителей, в 2016 году сформировавших организованную преступную группу (ОПГ) для хищения денежных средств и жилья. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Главой банды стала генеральный директор городского агентства недвижимости. Женщину уличили в том, что именно она создала ОПГ, которая провела серию афер по завладению недвижимостью. Участники группы различными способами получали паспортные данные российских граждан, находили лиц, внешне похожих на владельцев жилья, и с их помощью продавали чужие квартиры.

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Кроме того, преступники оформляли на собственников договоры займа денежных средств под залог квартир, а полученные деньги похищали. Потерпевшими по делу признаны две организации и 18 граждан. Всего аферистам удалось выручить около 46 миллионов рублей.

Суд приговорил главу преступной группы к шести годам лишения свободы. Сообщники женщины отправится в тюрьму на срок от 1,8 до 3,5 года. Также удовлетворены заявленные пострадавшими иски на сумму свыше 13 миллионов рублей. В отношении двух участников ОПГ материалы выделены в отдельное производство: один находится в розыске, другой помещен на принудительное лечение в медицинскую организацию.

Ранее, в июне, сообщалось, что в России активизировались мошенники, противозаконно использующие бренды известных агентств недвижимости. Только в Москве за два месяца действия режима самоизоляции число заявлений от граждан, обманутых аферистами, увеличилось в пять раз по сравнению с показателем за весь предыдущий год.

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