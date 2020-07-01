Российский чиновник украл пять квартир и согласился вернуть одну

В Ханты-Мансийском автономном округе завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего бывшего чиновника — главы сельского поселения Сибирский. По версии следствия, мужчина украл у муниципалитета пять квартир балансовой стоимостью свыше 13 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Установлено, что квартиры были выведены из муниципальной собственности путем незаконной приватизации. Преступление совершалось в период с марта по июль 2017 года. В ходе расследования следователи приняли меры для возмещения причиненного ущерба. Одну из квартир экс-чиновник согласился вернуть самостоятельно, остальные пришлось возвращать через суд.

Обвиняемый своей вины не признал, дело направлено в суд. Госслужащему грозит 15-летний тюремный срок за превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. В общей сложности он обвиняется в совершении пяти преступлений.

В октябре 2019-го в Челябинской области чиновника обвинили в незаконном получении денег на жилье. Он предоставил недостоверные сведения о том, что его семья нуждается в улучшении жилищных условий.

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