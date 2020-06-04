Россиянка выбила у чиновников миллионы рублей за квартиру

В Астрахани местная жительница добилась от чиновников выплаты компенсации за изъятый ранее объект недвижимости. Выбивать деньги пришлось с помощью прокуратуры. Об этом сообщается на сайте областного надзорного ведомства.

Россиянка проживала в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежавшем сносу. В 2019 году городская администрация забрала здание и землю под ним для муниципальных нужд. Чиновники должны были либо переселить всех жильцов в другие квартиры, либо выплатить им стоимость изъятого жилья.

Материалы по теме «Надоело быть терпилой» Москвичка развязала квартирную войну. Теперь ее ненавидят все родственники

«Однако вопреки требованиям закона данное обязательство администрация города своевременно не исполнила, выкупную стоимость в размере 2,3 миллиона рублей женщине не выплатила», — говорится в сообщении прокуратуры. Надзорное ведомство внесло представление исполняющему обязанности мэра Астрахани, после чего муниципалитет передал собственнице квартиры всю сумму за изъятое жилое помещение и долю земельного участка под снесенным домом.

Ранее, в апреле, житель Москвы отсудил у столичного департамента городского имущества двухкомнатную квартиру в районе станции метро «Коломенская». Он жил в ней на протяжении 25 лет, хотя формально имел право лишь на половину помещения.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru