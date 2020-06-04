Россиянка выбила у чиновников миллионы рублей за квартиру

В Астрахани местная жительница добилась от чиновников выплаты компенсации за изъятый ранее объект недвижимости. Выбивать деньги пришлось с помощью прокуратуры. Об этом сообщается на сайте областного надзорного ведомства.
Россиянка проживала в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежавшем сносу. В 2019 году городская администрация забрала здание и землю под ним для муниципальных нужд. Чиновники должны были либо переселить всех жильцов в другие квартиры, либо выплатить им стоимость изъятого жилья.
«Однако вопреки требованиям закона данное обязательство администрация города своевременно не исполнила, выкупную стоимость в размере 2,3 миллиона рублей женщине не выплатила», — говорится в сообщении прокуратуры. Надзорное ведомство внесло представление исполняющему обязанности мэра Астрахани, после чего муниципалитет передал собственнице квартиры всю сумму за изъятое жилое помещение и долю земельного участка под снесенным домом.
Ранее, в апреле, житель Москвы отсудил у столичного департамента городского имущества двухкомнатную квартиру в районе станции метро «Коломенская». Он жил в ней на протяжении 25 лет, хотя формально имел право лишь на половину помещения.