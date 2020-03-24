Возлюбленную экс-солиста «Иванушек» принудительно выселят из его квартиры

Александру Куцевол, бывшую возлюбленную покойного экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева, планируют в принудительном порядке выселить из московской квартиры, некогда принадлежавшей артисту. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам близких покойного музыканта, добровольно покинуть апартаменты женщина отказалась. «Адвокат наследников Екатерина Рубашкина в данный момент занята получением исполнительного листа, чтобы прийти с приставами и выселить Куцевол», — рассказала подруга Яковлева Евгения Кириченко. Она отметила, что наследники вправе выгнать бывшую возлюбленную Яковлева, поскольку суд по оспариванию завещания она проиграла.

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В ноябре 2019-го Куцевол давали месяц на выселение из квартиры артиста, стоимость которой может превышать 20 миллионов рублей. Апартаменты расположены в доме на Дербеневской набережной (район станции метро «Павелецкая»). Куцевол была возлюбленной и продюсером Яковлева, но не была его законной супругой. Соответственно, она не имеет права претендовать на имущество артиста. По завещанию квартира досталась актеру Роману Радову, другу Яковлева.

Олег Яковлев умер 29 июня 2017 года на 48-м году жизни в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.

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