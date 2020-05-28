В России муж и жена украли миллиард рублей при строительстве дома

В Перми суд приговорил к длительным срокам лишения свободы супругов, обманувших покупателей квартир в строящемся жилом комплексе на миллиард рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России в четверг, 28 мая.

Злоумышленники — генеральный директор и член совета директоров ООО «КамСтройИнвест» — должны были возвести жилой комплекс «Первый Пермский микрорайон» в селе Лобаново Пермского района. Они заключали с гражданами договоры долевого участия в строительстве, но дом в эксплуатацию не сдали, а полученные деньги потратили на личные нужды.

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Таким образом муж и жена нанесли ущерб 280 гражданам, юридическому лицу и одному из банковских учреждений. В общей сложности они украли около миллиарда рублей. Кроме того, генеральный директор фирмы, используя свое служебное положение, растратила более 34,9 миллиона рублей, принадлежащих ООО «Регион».

Согласно решению суда, гендиректор стройфирмы проведет в тюрьме 6,5 года, ее супруг — 6 лет. Кроме того, оба на два года лишены права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в сфере жилищного строительства.

В августе 2019-го жительницу Екатеринбурга Ларису Максимову осудили на пять лет за мошенничество с жильем в особо крупном размере. Максимова и ее сын незаконно строили многоквартирные дома на участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Они продавали квартиры в этих домах, не предупреждая покупателей о нелегальности застройки, и таким образом обманули 84 человека, получив от них 97,3 миллиона рублей.

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