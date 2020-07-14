Россиянку принудительно поселили с сыном и внуками

Жительнице Ульяновска пришлось вселить к себе в квартиру сына и несовершеннолетних внуков после вмешательства судебных исполнителей. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

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Женщина не хотела пускать родню в жилое помещение — несмотря на то, что и сын, и его дети официально зарегистрированы в квартире. Мужчине пришлось обратиться в суд, чтобы добиться принудительного заселения. В 2019 году россиянка передала сыну комплект ключей от спорной квартиры, исполнительное производство было закончено. Но в 2020-м дело возобновили — женщина поменяла замки на входной двери, тем самым вновь ограничив доступ в жилое помещение.

После этого россиянку оштрафовали и ограничили ее в праве выезда за пределы Российской Федерации. Нарушительница была вынуждена передать ключи от нового замка сыну. Так мужчина и его дети вновь обрели возможность беспрепятственного проживания в квартире.

Ранее в июле приставы отобрали у жительницы Мончегорска (Мурманская область) квартиру из-за долгов по алиментам. Женщина не работала и не выплачивала положенные суммы дочери, накопив задолженность в размере более 500 тысяч рублей.

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