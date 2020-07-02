Россиянка лишилась квартиры из-за долгов по алиментам

У жительницы Мончегорска (Мурманская область) отобрали квартиру из-за долгов по алиментам. Женщина не работала и не выплачивала положенные суммы дочери, накопив задолженность в размере более 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов.

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Судебные исполнители узнали, что у неплательщицы в собственности две квартиры, и наложили арест на одну из них. После оценки недвижимость передали на торги. В ходе торгов квартира не была реализована, и тогда пристав предложил арестованное имущество взыскателю. Опекун ребенка согласился принять квартиру в счет задолженности по алиментам — таким образом россиянка лишилась недвижимого имущества.

Ранее, в июне, стало известно, что внедорожник Lexus GX бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова будет выставлен на торги из-за долгов экс-спортсмена по алиментам первой супруге Марии Головой и их общей дочери Дарье. Автомобиль Кержакова оценили в 2,38 миллиона рублей.

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