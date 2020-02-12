Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума

Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что количество должников за год уменьшилось, однако общая сумма долгов увеличилась на 13 процентов. В общей сложности у приставов находятся более 806 тысяч дел о взыскании платежей. Средняя сумма долга по алиментам также выросла до 189 тысяч рублей.

За невыплату алиментов помимо взыскания долга предусмотрены дополнительные наказания. Например, в случае пропуска платежа уклонисту могут назначить исправительные работы или до 15 суток административного ареста. За второй пропуск грозит уголовная статья, должнику могут назначить до года исправительных или принудительных работ, до трех месяцев ареста или до года лишения свободы.

Также приставы могут запретить управлять автомобилем или выезжать за границу, если должник не выплатил на содержание ребенка более десяти тысяч рублей. Так, по состоянию на 1 ноября 2019 года действовало 1,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника по алиментам из России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!