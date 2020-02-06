Бизнесмен захотел оставить жену без алиментов и сжег кучу денег

Бизнесмен из Оттавы, Канада, заявил в суде, что сжег кучу денег, чтобы они не достались его бывшей жене, и был приговорен к 30 дням тюремного заключения. Об этом сообщает сайт Ottawa Citizen.

55-летний предприниматель и бывший кандидат в мэры Оттавы Брюс МакКонвиль (Bruce McConville) отказался представить суду сведения о своих финансах в ходе бракоразводного процесса с женой.

Предположительно, бизнесмен продал имущество и бизнес без ведома жены, а затем снял со счета более миллиона канадских долларов (47,4 миллиона рублей) и якобы сжег их, так как захотел оставить бывшую супругу без алиментов. МакКонвилль утверждает, что 23 сентября он уничтожил 743 тысячи канадских долларов (35,2 миллиона рублей), а 15 декабря — еще 296 тысяч канадских долларов (14 миллионов рублей).

Поскольку он отказался представить суду сведения о своих финансах, суд не смог установить, какую сумму он должен выплатить ребенку и супруге. В результате он не заплатил ничего. Кроме того, он проигнорировал запрет суда на продажу недвижимости и продал некоторые активы своему бывшему бухгалтеру.

МакКонвилль не смог предоставить доказательств того, что сжег деньги, и заявил, что делал это без свидетелей и не снимал процесс на видео. Судья Верховного суда Кевин Филлипс (Kevin Phillips) не поверил заявлению МакКонвилля и обвинил его в неуважении к суду.

Филлипс подчеркнул, что, даже если бизнесмен действительно сжег миллион долларов, он виновен в том, что не позаботился о благосостоянии своих детей. За попытки скрыть информацию об имуществе он приговорил мужчину к 30 дням тюремного заключения. Кроме того, Филлипс назначил МакКонвиллю штраф за каждый день просрочки в выполнении постановления суда отчета о его финансовых делах. Размер штрафа составляет две тысячи канадских долларов (94,9 тысячи рублей) в день, которые он должен платить напрямую своей бывшей жене.

Ранее сообщалось, что житель английского города Бридгнорт, графство Шропшир, убедил похожего на себя друга пройти тест на отцовство, так как не хотел платить алименты на ребенка. В результате оба мужчины признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества.

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