Разведенного победителя лотереи заставили отдать миллионы долларов бывшей жене

Апелляционный суд штата Мичиган постановил, что победитель лотереи должен отдать половину выигрыша бывшей жене. Об этом сообщает Washington Post.
В 2013 году житель пригорода Детройта Рич Зеласко (Rich Zelasko) выиграл в лотерею 80 миллионов долларов (5 миллиардов рублей). После уплаты налогов и прочих вычетов он мог получить 38,8 миллиона долларов (2,44 миллиарда рублей).
К тому времени он и его жена, Мэри Бет Зеласко (Mary Beth Zelasko), подали на развод и уже второй год жили порознь. Бракоразводный процесс продолжался с 2011 по 2018 год. Вопросы раздела имущества, опекунства и алиментов решались в суде.
Поскольку Рич купил лотерейный билет до официального расторжения брака, выигрыш сочли семейным имуществом и велели поделить поровну. «Как убытки, так и выигрыши должны делиться поровну», — аргументировал судья.
Рич Зеласко пытался добиться отмены этого решения. «Ричу повезло, но это было его везение, а не везение Мэри», — настаивал его адвокат. Апелляционный суд учел тот факт, что в браке Рич нередко просаживал деньги в казино и лотерею, зарабатывая втрое меньше супруги, и оставил решение в силе.