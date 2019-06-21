Девушка украла у возлюбленной лотерейный билет на полмиллиона долларов

Жительница американского штата Северная Каролина обвинила бывшую девушку в краже лотерейного билета с выигрышем в 500 тысяч долларов (31,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Inside Edition.

Жасмин Уоткинс (Jasmine Watkins) выиграла в лотерею Lucky for Life. Она могла бы получать 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) в год до конца своей жизни или забрать весь выигрыш сразу.

Женщина отдала билет своей возлюбленной, потому что они решили вместе поехать и забрать деньги у представителей лотереи. Однако позже выяснилось, что девушка попыталась присвоить выигрыш себе, несмотря на то, что между ними не было договоренности о его разделе. Известно, что они просто вместе приобрели несколько лотерейных билетов в одном из местных магазинов.

Официальные представители лотереи заявили, что претензию Уоткинс сейчас рассматривают, так как юридический спор о праве на выигрыш действительно существует. На данный момент деньги еще не выплачены, так как суд еще не принял решение.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, укравшего выигрышный лотерейный билет у соседа по комнате. Ему грозит от одного года до трех лет тюремного заключения. Пока неизвестно, получит ли купивший билет мужчина свой выигрыш

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