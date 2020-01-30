Отрубивший жене руки россиянин перечислил ей 200 рублей алиментов

Бывший муж Маргариты Грачевой Дмитрий, который отрубил ей кисти рук из ревности, впервые за два года перечислил ей алименты на двоих детей. Сумма составила 200 рублей, сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на сторис из Instagram Маргариты.

В соцсети россиянка выложила скрин экрана телефона, на котором видно сообщение о переводе средств. «Даже не знаю, как начать тратить. Может, машину заправить на пять литров бензина или оплатить Диме 17-ю часть от детского сада», — написала она, уточнив, что в месяц платит за садик 3,5 тысячи рублей на каждого ребенка.

Сейчас Дмитрий Грачев находится в колонии строгого режима. Он приговорен к 14 годам заключения, лишен родительских прав и обязан выплатить экс-супруге более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

В декабре 2017 года муж вывез Маргариту в лес и по частям отрубил ей руки топором за то, что она хотела с ним развестись. Потом посадил ее в машину и отвез в больницу. Врачам удалось собрать ей левую кисть, для правой руки изготовили протез.

До случившегося Маргарита неоднократно обращалась в полицию, но ее заявления игнорировали. В 2019 году она обратилась в ЕСПЧ с жалобой на бездействие полицейских.

Маленькие сыновья не знают о поступке отца и думают, что их мать попала в ДТП.

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