Раскрыты основные ошибки полицейских в деле россиянки с отрубленными руками

Газета «Коммерсантъ» опубликовала приложение к ответу правительства России, направленному в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после обращения в Страсбург четырех женщин, пожаловавшихся на неспособность властей защитить их от домашнего насилия. В документе раскрываются основные ошибки в работе силовиков с заявлением Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук.

В частности, там содержится заключение ГУ МВД России по Московской области, куда Грачева пожаловалась на бездействие полицейских Серпухова. Уточняется, что 11 ноября 2017 года мать женщины сообщила силовикам об угрозах и избиении дочери мужем. Помощник дежурного составил рапорт об обнаружении признаков преступления, но факт побоев и угроз туда не внес, ограничившись словами: «Муж дочери угрожает ей». Позже сотрудник полиции опросил Грачеву и принял ее заявление, но наличие в документе факта нанесения побоев не проконтролировал.

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7 декабря, с опозданием на 16 суток, полицейские подготовили ходатайство о продлении срока проверки заявления до 30 суток, а уже на следующий день отказали в возбуждении уголовного дела. 11 декабря супруг Маргариты Грачевой Дмитрий сообщил в МУ МВД «Серпуховское», что он вывез жену в лес и отрубил ей кисти рук.

Одна из соавторов законопроекта о семейно-бытовом насилии адвокат Мари Давтян заявила, что полицейские могли расследовать обстоятельства по особо тяжкому преступлению — похищению человека — и задержать подозреваемого. Однако проверка проводилась по угрозе убийством — по такому обвинению задержать человека нельзя. По словам защитника, полицейские отнеслись к заявлению Грачевой как к очередной бытовухе.

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Бывший муж Маргариты Грачевой вывез ее в лес в декабре 2017 года и по частям разрезал ей руки за то, что она хотела развестись. После случившегося он сам привез ее в больницу. Там врачи смогли восстановить левую кисть из фрагментов, которые полицейские нашли на месте инцидента, из правой руки пришлось сформировать культю. Женщина ездила в Германию на реабилитацию и за протезами. До трагедии она неоднократно обращалась в полицию, но ее жалобы на мужа игнорировали. В 2019 году она обратилась в ЕСПЧ.

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