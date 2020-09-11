У россиян стали чаще похищать квартиры

В России стало расти число случаев похищения квартир. В 2019 году насчитывалось 7340 незаконных сделок, в то время как только за первые полгода 2020 года было совершено 4129 преступлений — 56 процентов от показателя за прошлый год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России.

Мошенники применяют разные схемы обмана: подделывают документы, используют двойников или заключают договоры «на коленке», не обращаясь к нотариусу. Член Ассоциации юристов России Оржония Коба отмечает, что чаще всего мошенники обращают внимание на одиноких пенсионеров, людей с заболеваниями и зависимостями или на тех, кто недавно вступил в наследство.

Подобные случаи происходят из-за недостаточно эффективной системы контроля за заключением сделок в сфере недвижимости. Поиск доказательств, связанных с преступлениями на рынке, требует много времени, и найти виновных становится сложно. Так, уровень раскрываемости преступных схем в этой сфере остается невысоким. В последнее время ситуация усложнилась введением электронных сделок. Это существенно облегчило процедуру для потенциальных продавцов и покупателей, но при этом у мошенников появилось больше возможностей для афер, в первую очередь — из-за электронных подписей. Однако эксперты заявляют, что существует закон, по которому сделки в электронном формате будут совершаться только после получения на нее Росреестром письменного согласия от собственника.

В сентябре в одном из городов Ставропольского края правоохранительные органы задержали мошенника, который незаконно продал женщине чужую недвижимость и присвоил себе деньги, вырученные после продажи. Пострадавшая рассказала, что мужчина представился риелтором и получил от нее деньги. Однако после не передал ей ключи от квартиры и перестал отвечать на звонки.

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