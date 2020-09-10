Выявлен способ обмана через Госуслуги

Для того, чтобы обмануть пользователей через Госуслуги, мошенники используют сайты-двойники, фишинговые ссылки в электронных письмах, а также звонки на мобильные телефоны. Такие способы выявили эксперты по безопасности, рассказал в беседе с агентством «Прайм» консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александр Рогозин.

Эксперт отметил, что ссылки на сайты-двойники часто размещают на сторонних веб-ресурсах в тексте сообщений о льготах и выплатах. Подобные предложения подкупают пользователей выгодой. «Так, например, мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт», — пояснил Рогозин.

По словам специалиста, лучший способ не стать жертвой мошенников — самостоятельно переходить на официальный сайт Госуслуг. Для этого нужно сверить адрес сайта и убедиться, что он написан без ошибок и лишних символов.