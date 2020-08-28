С карты россиянина сняли деньги за поездку на скорости 3000 километров в час

Житель Челябинска обнаружил списание с банковской карты восьми тысяч рублей за несуществующие поездки на такси в другом городе. Об этом сообщает URA.RU.

По словам мужчины, сервис «Яндекс.Такси» списал средства с привязанной в приложении карты ночью. Из отчета следует, что житель Челябинска совершил три поездки по Волгограду. Скорость одной из них составила 3000 километров в час: расстояние в 153 километра машина якобы преодолела за три минуты.

«Утром увидел, что с привязанной к аккаунту в "Яндекс.Такси" карты списали порядка восьми тысяч рублей за три поездки по Волгограду. Я заблокировал карту и обратился в службу поддержки "Яндекс.Такси" с просьбой вернуть мне деньги», — сказал собеседник издания. По его словам, сервис пообещал разобраться в ситуации в течение суток.

Издание также отмечает, что никаких следов взлома устройства не обнаружено.