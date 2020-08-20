Москвич захотел квартиру подешевле и потерял миллионы рублей

В Москве задержали двух женщин, предположительно, обманувших местного жителя на 7 миллионов рублей. Они заверили мужчину в том, что у них есть связи в одной из городских ведомственных организаций, и пообещали приобрести для него недвижимость по сниженной цене. Об этом сообщается на сайте столичного ГУВД.

Жертвой мошенниц стал 26-летний москвич. Женщины заявили, что могут купить для него социальное жилье — квартиры и коттедж — подешевле, то есть по льготным ценам. Пострадавший захотел использовать эту возможность и добровольно передал знакомым более 7 миллионов рублей, но недвижимость так и не получил. Осознав, что деньги потеряны, он обратился за помощью в полицию.

Задержанным женщинам 41 и 56 лет. В отделе полиции они рассказали, что изначально не обладали никакими связями в государственных или муниципальных органах и не имели возможности приобрести социальное жилье. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские выясняют, не причастны ли женщины к совершению других аналогичных преступлений. Пострадавших от их действий просят обращаться в дежурную часть отдела МВД России по району Щукино.

Ранее, в июне, сообщалось, что в России активизировались мошенники, противозаконно использующие бренды известных агентств недвижимости. Только в Москве за два месяца действия режима самоизоляции число заявлений от граждан, обманутых аферистами, увеличилось в пять раз по сравнению с показателем за весь предыдущий год.

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