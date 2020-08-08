Россиянин пойдет под суд за попытку продажи арендованной квартиры

В Самаре поймали афериста, который попытался реализовать арендованную квартиру. Приезжий из Челябинска снял двухкомнатное жилье в мае 2019-го по поддельным документам и тут же разместил на одной из торговых площадок в интернете объявление о его продаже. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Как выяснили сотрудники полиции, к совершению преступления россиянин 1981 года рождения привлек местную жительницу, ведущую асоциальный образ жизни. При продаже она должна была играть роль собственницы. Мошенник купил сообщнице приличную одежду и поддельный паспорт на имя владелицы квартиры.

Злоумышленники несколько раз подавали заявления в регистрирующие органы и в итоге получили необходимые для совершения сделки купли-продажи документы. В течение всего времени, пока готовилась афера, квартиросъемщик исправно вносил арендную плату. О том, что квартира выставлена на продажу за 4 миллиона рублей, настоящая ее владелица случайно узнала от одного из потенциальных покупателей.

Женщина подала в многофункциональный центр (МФЦ) заявление с просьбой запретить продажу недвижимости без ее присутствия. Через несколько дней она получила из МФЦ уведомление, что вышеуказанная квартира ей не принадлежит по праву собственности, и поэтому она не имеет права накладывать запрет на регистрационные действия. После этого пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

В отношении арендатора и его сообщницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Они заключены под стражу и вскоре пойдут под суд.

Ранее, в июне, сообщалось, что в России активизировались мошенники, противозаконно использующие бренды известных агентств недвижимости. Только в Москве за два месяца действия режима самоизоляции число заявлений от граждан, обманутых аферистами, увеличилось в пять раз по сравнению с показателем за весь предыдущий год.

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