Мошенник продал россиянам квартиры в доме под снос и получил 29 миллионов рублей

Россиянам продавали квартиры в Сочи, которые находились в доме под снос. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Центрального района города.

В многоэтажке на Пластунской улице 15 человек приобрели недвижимость у недобросовестного застройщика. Сам дом был признан аварийным и подлежал сносу. Сумма ущерба составила более 29 миллионов рублей.

В настоящее время 38-летнего мужчину, который продавал жилье, заключили под стражу. Прокуратура вынесла ему обвинительное заключение. Застройщика обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее похожая история произошла в городе Семилуки Воронежской области. ООО «ВоронежЖилРесурс» переселила россиян из аварийного жилья в непригодные для жизни квартиры и получила за контракт более 62 миллионов рублей.

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