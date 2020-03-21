Россиянка доверила покупку квартиры подруге и лишилась миллионов

В Калуге возбудили уголовное дело по факту хищения у местной жительницы крупной суммы денег. Женщина хотела приобрести квартиру и передала средства посреднику — своей подруге, работавшей риелтором. Но та не заключила сделку, а полученные деньги похитила. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Как выяснили следователи, риелтор пообещала помочь с покупкой недвижимости, заверив подругу в том, что у нее очень хорошие отношения с застройщиком. Женщины подписали предварительный договор купли-продажи, согласно которому квартиру должны были передать доверчивой россиянке через несколько месяцев. При этом подозреваемая попросила внести предоплату.

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Когда подошел срок сдачи дома, риелтор потребовала перезаключить договор с доплатой к первоначальной сумме — до 1,95 миллиона рублей. Внесение денег и подписание всех бумаг происходили вне офиса. Вскоре срок передачи квартиры истек, и пострадавшая обратилась в агентство, где работала подруга. Но там ей рассказали, что женщина уволилась. Позже выяснилось, что никаких сделок между риелтором и застройщиком оформлено не было, никаких договоров с ней не заключалось, деньги она компании не передавала. Лишившись сбережений, пострадавшая обратилась в полицию. Расследование дела продолжается.

Ранее в марте московские полицейские задержали 39-летнего мужчину, обманом получившего от знакомой 2,3 миллиона рублей. Он обещал подруге помощь в приобретении недвижимости, но присвоил ее деньги и потратил их на свои нужды.

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