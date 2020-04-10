Застройщики повысили цены на жилье в Москве во время самоизоляции

Семь из десяти крупнейших застройщиков Московского региона в период с 20 марта по 3 апреля 2020 года увеличили цены в своих проектах, несмотря на переход на дистанционные продажи во время режима самоизоляции. Об этом говорится в материалах ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Средний бюджет предложения квартиры увеличился за две указанные недели более чем на процент, подсчитали аналитики. Для сравнения — с 3 по 20 марта, когда резко упал курс рубля, средняя стоимость квартиры в московских новостройках (в проектах крупнейших застройщиков) выросла на 0,8 процента. В целом же за прошедший месяц (3 марта — 3 апреля) ценник повысился на 2 процента.

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«Подобная динамика еще раз говорит об инертном характере рынка недвижимости, — подчеркивают в ЦИАН. — Застройщики реагируют на любые изменения спроса с небольшим лагом по времени». Именно из-за этого, утверждают эксперты, цены на жилье показали рост — несмотря на падение спроса из-за режима самоизоляции.

В абсолютном выражении средний бюджет предложений в проектах десяти крупнейших застройщиков Москвы увеличился за две последние недели с 13,34 миллиона до 13,56 миллиона рублей. За весь месяц рост составил 320 тысяч, отмечается в предоставленных материалах.

Ранее, в марте, Москве предрекли обвал цен на квартиры. По мнению аналитиков, если текущая ситуация с распространением коронавируса и падающими ценами на нефть продлится в России больше двух месяцев, то к концу 2020-го стоимость квадратного метра в столице снизится на 5-10 процентов.

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