Названы основные способы мошенничества с жильем в России. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся социально незащищенные граждане (пожилые люди, инвалиды). Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на МВД России.

В основном аферами с недвижимостью занимаются в крупных городах организованные группы. Они создают себе легенду и распределяют роли между сообщниками для правдоподобности. Нередко банды используют алкоголь и наркотики, чтобы склонить жертву на свою сторону.

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Как сообщают в МВД, один из самых распространенных способов мошенничества — частичное невыполнение заключенного договора. Например, когда продают прежнюю квартиру и получают деньги, а бывшим собственникам новое жилье не предоставляют.

Также зафиксированы случаи вхождения в доверие к владельцу недвижимости и присвоения денег при сдаче ее под залог или в поднаем. Нередко встречается и принуждение к совершению сделки.

В 2019 году в стране зарегистрировано 5335 фактов мошенничества, связанных с незаконными операциями с недвижимостью. Предварительно расследовано 3155 таких преступлений, пойманы 1267 аферистов.

Ранее россиян предупредили о так называемых «коронавирусных» мошенниках. Они попадают в квартиры к пенсионерам под предлогом проверки на инфекцию или дезинфекции помещения, а затем грабят стариков.

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