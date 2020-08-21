Российская пенсионерка дала отпор квартирному мошеннику

В Якутске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, похитившего квартиру пенсионерки. 93-летняя женщина дала достойный отпор мошеннику, самостоятельно обратившись за помощью в правоохранительные органы. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

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Как было установлено в суде, знакомый россиянки в 2016 году по доверенности продал ее жилой дом вместе с участком, выручив шесть миллионов рублей. После этого он перевел денежные средства на свой счет и приобрел на них квартиру в городе Якутске. Недвижимость он должен был оформить на пенсионерку, но зарегистрировал на свое имя, а затем подарил супруге.

Летом 2017-го пострадавшей стало известно, что приобретенная на ее денежные средства квартира ей не принадлежит. Пенсионерка обратилась в суд, чтобы взыскать со своего знакомого сумму неосновательного обогащения. Судьи встали на сторону 93-летней россиянки. Договор дарения квартиры признали недействительным, на недвижимость наложен арест. Предполагаемый мошенник стал фигурантом уголовного дела.

Ранее в августе сообщалось о россиянине, который лишился квартиры из-за поддельного решения суда. С помощью документа мошенники незаконно переоформили недвижимость в собственность третьего лица. Таким образом 73-летний пенсионер остался без жилья стоимостью около пяти миллионов рублей.

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