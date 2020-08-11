Россиянин украл квартиру в Крыму за 50 миллионов рублей

Крымские следователи раскрыли крупное мошенничество с недвижимостью в пригороде Ялты. 31-летнему жителю Владимирской области удалось похитить у местного застройщика дорогостоящую квартиру. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МВД.

Как выяснили правоохранители, 31-летний россиянин увидел объявление о продаже элитной квартиры в интернете. Он договорился о просмотре объекта недвижимости и в ходе встречи с сотрудниками отдела продаж убедил их в своей платежеспособности, выразив желание приобрести апартаменты и два парковочных места.

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Сделку провели оперативно, при этом в ходе подписания документов было оформлено соглашение с прописанным пунктом об уже произведенной оплате. Мужчина пообещал произвести денежный перевод в течение трех рабочих дней, но своих обязательств не выполнил, прекратив общение с сотрудниками компании-застройщика.

Впоследствии он незамедлительно занялся регистрацией прав собственности на недвижимость. Но преступный умысел не был реализован — регистрационное ведомство отказалось выполнять запрос россиянина из-за отсутствия полного пакета документов, включающего банковские квитанции. Злоумышленник попытался оспорить отказ в суде, но в исковых требованиях ему было также отказано. Дальнейшие действия по хищению чужого имущества удалось пресечь сотрудникам полиции.

Во время допроса обвиняемый признал свою вину и написал явку с повинной. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее в августе сообщалось о россиянине, который лишился квартиры из-за поддельного решения суда. С помощью документа мошенники незаконно переоформили недвижимость в собственность третьего лица. Таким образом 73-летний пенсионер остался без жилья стоимостью около 5 миллионов рублей.

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