Квартиры в Крыму подешевели

За год к июню 2020-го средняя стоимость квартир в большинстве крупных городов Крыма снизилась. Так, жилье в популярной среди туристов Ялте подешевело на 0,7 процента, до 9,5 миллиона рублей за среднестатистический лот. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Ленте.ру» порталом «Мир квартир».

В столичном Симферополе квартиры стали на 5 процентов доступнее — в среднем за объект там просят 4,4 миллиона рублей, подсчитали аналитики. В Феодосии и Керчи квартиры подешевели на 2 и 1,5 процента соответственно — до 3,88 миллиона и 3 миллионов рублей. В Севастополе зафиксировано минимальное снижение — на 0,1 процента, до 5,68 миллиона за лот.

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В число крымских городов с подорожавшими квартирами попали лишь Евпатория, Алушта и Судак: цены там выросли на 1, полтора и 3,9 процента соответственно. В Евпатории летом 2020-го за лот просят 4,35 миллиона рублей, в Алуште — 6,7 миллиона, в Судаке — 4,57 миллиона рублей.

Средняя стоимость квартиры в Крыму за последний год снизилась на 0,3 процента, до 5,8 миллиона рублей, уточняется в предоставленных материалах.

Ранее в июне стало известно, что по итогам первого квартала 2020-го цены на жилье в России выросли почти на 5 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Это лучший результат с четвертого квартала 2012 года.

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