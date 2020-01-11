Поклонская рассказала о слезах крымчан из-за российских паспортов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что сотни крымчан до сих пор не могут получить российские паспорта. За помощью к парламентарию обратились около 60 человек. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Стыдно было слушать на приеме, как люди со слезами на глазах говорили про "недогражданство"... Они околачивают пороги миграционной службы годами, а воз и ныне там!» — утверждает Поклонская.

По ее словам, людям не выдают паспорт без документа об отказе от украинского гражданства или письменного доказательства нахождения в Крыму во время референдума 2014 года. Например, одна женщина жила в Киеве, работала в «Партии регионов». После Евромайдана радикалы «включили ее во все "расстрельные списки"», она переехала в Крым, «спасая собственную жизнь», но не может оформить российское гражданство, утверждает Поклонская.

Другой крымчанин 1999 года рождения был призван в российскую армию после референдума и отслужил год, но также не может получить паспорт. От него требуют отказа от гражданства Узбекистана, где он родился, и «на всякий случай» от гражданства Украины. Еще одну женщину, по словам Поклонской, не пускают в Крым к семье, запретив въезд в Россию до 2024 года.

Как утверждает депутат, таких историй сотни, «бюрократия дошла до безумной степени абсурда», проблемы создают чиновники на местах, из-за «хамства и бесчеловечности» подрывается авторитет всей власти. Поклонская пообещала разобраться в каждом подобном случае.

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