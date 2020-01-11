Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Иран детально объяснил ошибочный удар по украинскому лайнеру
На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию
Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»
В США рассказали «горькую правду» про Иран
Зеленский и Рухани обсудили детали гибели украинского Boeing
Российского ребенка нашли в кровоподтеках и с порванными ушами
Путин предложил Меркель поговорить об «острых» вопросах
Зеленский показал фото изрешеченной осколками обшивки сбитого в Иране самолета
Украинский боксер-чемпион ответил обозлившимся на него соотечественникам
Новости партнеров

Поклонская рассказала о слезах крымчан из-за российских паспортов

Перейти в «Мою Ленту»
Севастополь
Севастополь

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что сотни крымчан до сих пор не могут получить российские паспорта. За помощью к парламентарию обратились около 60 человек. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Стыдно было слушать на приеме, как люди со слезами на глазах говорили про "недогражданство"... Они околачивают пороги миграционной службы годами, а воз и ныне там!» — утверждает Поклонская.

По ее словам, людям не выдают паспорт без документа об отказе от украинского гражданства или письменного доказательства нахождения в Крыму во время референдума 2014 года. Например, одна женщина жила в Киеве, работала в «Партии регионов». После Евромайдана радикалы «включили ее во все "расстрельные списки"», она переехала в Крым, «спасая собственную жизнь», но не может оформить российское гражданство, утверждает Поклонская.

Другой крымчанин 1999 года рождения был призван в российскую армию после референдума и отслужил год, но также не может получить паспорт. От него требуют отказа от гражданства Узбекистана, где он родился, и «на всякий случай» от гражданства Украины. Еще одну женщину, по словам Поклонской, не пускают в Крым к семье, запретив въезд в Россию до 2024 года.

Как утверждает депутат, таких историй сотни, «бюрократия дошла до безумной степени абсурда», проблемы создают чиновники на местах, из-за «хамства и бесчеловечности» подрывается авторитет всей власти. Поклонская пообещала разобраться в каждом подобном случае.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Поклонская заявила о готовности стать послом России в Киеве
России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня
Наталья Галеева у сгоревшего дома

«На нас управу не найдете! Мы — отдельное государство!»

Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
15:16Сегодня

Российского ребенка нашли в кровоподтеках и с порванными ушами

11:55Сегодня

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

01:06Сегодня

Российский мальчик оплатил проезд блогерше и стал миллионером

Россия00:01 5 января

«Запой полностью изолирует человека»

Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
20:4910 января

Минобороны прокомментировало сближение кораблей России и США в Аравийском море

20:1710 января

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о ночных избиениях в части

19:2110 января

Врачи спасли раненную в живот беременную россиянку и ее ребенка

Россия00:0331 декабря 2019

Кошмар перед Рождеством

Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
19:1010 января

Умер манул-долгожитель из Московского зоопарка 

18:3510 января

Россиянин потребовал через суд признать его потомком Ивана Грозного

17:4910 января

Путин назвал состояние здравоохранения в Крыму плачевным

Россия
Российского ребенка нашли в кровоподтеках и с порванными ушами
Наталья Галеева у сгоревшего дома«На нас управу не найдете! Мы — отдельное государство!»
Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
«С одной стороны были гантели, с другой — запои»
 
Российский мальчик оплатил проезд блогерше и стал миллионером
Сквозь границы
Американский ученый попал в Россию конца 90-х. Каким он увидел Русский Север?
Минобороны прокомментировало сближение кораблей России и США в Аравийском море
Все материалы
Мир
Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Иран пообещал продолжить расследование крушения украинского самолета
Украинский самолет разбился в Иране
Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа
В Иране призвали устранить ошибки систем ПВО после случайно сбитого Boeing
Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке
В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны
Сбитый украинский Boeing в Иране приняли за вражеский самолет
Все материалы
Бывший СССР
На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуме. 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
На Украине возмутились продажей консервов с «кусочками русскоязычных младенцев»
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Президент Абхазии обжалует решение суда о признании выборов незаконными
Кровавая слава
Как в Средней Азии делают героев-освободителей из мятежников, отрезавших головы женщинам и детям
Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента
Все материалы
Экономика
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX избавится от работников
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о финансовой независимости
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Китайская кофейня бросила вызов Starbucks
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
BMW и Mercedes заставят мир пересесть на электромобили
Все материалы
Силовые структуры
Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Генералу Минобороны из Центра примирения враждующих в Сирии пригрозили сроком
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового
«На воровской титул теперь претендуют самые авторитетные»
Новые коронации, смертельные схватки и побеги: что ждет воровской мир в 2020 году
Пьяная жена бывшего полицейского дважды переехала россиянку
Все материалы
Наука и техника
В США рассказали «горькую правду» про Иран
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
В Турции захотели успеть забрать технологии С-500
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
Казахстан заявил о неустановленном падении обломков ракеты России
Дали сигнал
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
В США признали Су-57 небоеспособным
Все материалы
Спорт
Украинский боксер-чемпион ответил обозлившимся на него соотечественникам
Валерий Попенченко«На его бои ходили как на спектакль»
Его хвалил Мухаммед Али, но он ушел из бокса в науку. Жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
В Австралии акулы съели футболиста
С новым туром
Клопп против Моуринью и битвы грандов с аутсайдерами — главные интриги тура АПЛ
«Барселона» навяжет футболистам особое правило
Испытание «шпорами»
На чем можно заработать в 22-м туре АПЛ
Уволенная за драку с грабителем продавщица получила предложение от UFC
Все материалы
Культура
Исполнившего главную роль в «Джокере» актера задержали
«Каждая новая роль может оказаться последней»
Роберт Паттинсон о пытках на съемках, Бэтмене и «Маяке»
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
«Я могу гнева с лихвой добавить»
Джон Малкович о том, как быть Джоном Малковичем, режиссерах-дилетантах и «Новом Папе»
Звезда «Счастливы вместе» призналась в хранении кокаина и попросила о штрафе
Кино на палочке
Минкульт ежегодно тратит по семь миллиардов на русские фильмы. Это полный провал
Рэпер 5th Ward Weebie умер в 42 года
Все материалы
Интернет и СМИ
Украинского эксперта высмеяли в сети после слов о состоянии Черноморского флота
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Козловского атаковали мемом «Данила, ты что, крэйзи?»
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Сделавшую российского мальчика миллионером блогершу раскритиковали в сети
Все материалы
Ценности
В московском магазине устроили драку за джинсы
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Российская модель вышла на подиум в Милане в шапке-ушанке
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Беременная плюс-сайз модель попозировала в купальнике ради рекламы
Престиж по-русски
Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире
Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной для календаря
Все материалы
Путешествия
Появились первые фото новых курилок в московском аэропорту
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Подросток больше суток провел среди снегов и выжил благодаря таймеру на телефоне
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Отель предложил гостям попробовать детеныша шимпанзе
Все материалы
Из жизни
Житель Белоруссии избил украинца из-за спора о Сталине
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Бойфренд откусил возлюбленной кончик носа за желание расстаться
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия
Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Олень сбил мчащегося на мотоцикле гонщика и попал на видео
Вампиры, убийства и исчезновения
Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Лимонная акула напала на семилетнюю девочку
Все материалы
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
История восьми легендарных внедорожников
Land Cruiser, Defender, G-Class и другие знатные «проходимцы»
Самые ожидаемые автомобили 2020 года
Модели, с которыми нам уже не терпится познакомиться поближе
Toyota сделала маленький 272-сильный хэтчбек с полным приводом
Новый кроссовер Mazda CX-30 задерживается на пути в Россию
На АвтоВАЗе за 2019 год поймали почти 500 воров
Все материалы
Дом
Дома по цене iPhone научились строить в Италии
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Испорченный депутатом исторический особняк выставили на продажу
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Названы самые умные города мира
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы