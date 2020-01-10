Россию обязали заплатить Украине за Крым

Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму. Заплатить придется порядка 82,1 миллиона долларов. Иными словами, Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, передает Swiss Info.

Ранее в пятницу, 10 января, стало известно, что «Нафтогаз Украины» решил судиться с «Газпромом» за активы в Крыму. До этого стороны договорились обнулить взаимные претензии в рамках урегулирования газового спора между Россией и Украиной. По словам представителя «Нафтогаза», общая сумма требований к «Газпрому» составит пять миллиардов долларов без учета процентов или семь миллиардов с учетом.

Арбитражный суд в Гааге объявил о вынесении решения по иску 18 украинских компаний (часть из них связана с бывшим владельцем украинского Приватбанка и экс-губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским) против России. Все они обжаловали потерю своих активов после присоединения Крыма к России.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и международное сообщество не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией.

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